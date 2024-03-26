Росіяни просуваються у Донецькій області, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Протягом 25 березня тривали позиційні бої уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано. Згідно зі звітами джерел, активні бойові дії точилися:

на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки;

на захід від Кремінної поблизу Тернів і Ямполівки;

на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Українська бригада, яка діє на Лиманському напрямку, заявила про штурмові дії російських військ групами до 30 осіб разом із двома-трьома одиницями бронетехніки в районі лісового масиву Серебрянське. Також російські війська не проводили широкомасштабний механізований штурм в цьому районі з кінця грудня 2023 року.

Операція №2 - Донецька область

Російські війська дещо просунулися у ході інтенсивних локалізованих наступальних операцій на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська 25 березня. Крім того, повідомляється, що російські сили продовжують активність на заході від Бахмута, де тривають позиційні бої.

Позиційні бої також тривали:

на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки;

на південь від Бахмута в районі Нью-Йорка.

Повідомляється, що частини російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) ведуть бої в Богданівці та на схід від Часового Яру.

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки, на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі 25 березня. Геолокаційні знімки, опубліковані 24 і 25 березня, показують, що російські сили нещодавно просунулися далі в західну Орлівку та на захід від Тоненького (обидва на захід від Авдіївки).

Позиційні бої також тривають:

під Бердичами;

на захід від Авдіївки біля Тоненького та Уманського;

на південний захід від Авдіївки біля Невельського і Первомайського.

В Авдіївці діє батальйон "Сармат" добровольчої бригади "П'ятнашка" так званої ДНР.

У понеділок, 25 березня, на захід і південний захід від міста Донецька тривали позиційні бої, проте остаточних змін на лінії фронту не зафіксовано. Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в околицях Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від міста у районі Побєди та Новомихайлівки.

Повідомляється, що під Красногорівкою діють військові підрозділи російської 14-ї артилерійської бригади, що входить до складу 1-го армійського корпусу "ДНР".

На території кордону між Донецькою та Запорізькою областями тривали позиційні бої 25 березня, проте остаточних змін у фронтовій лінії не зафіксовано. Бої тривали:

на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Старомайорського.

Зазначено, що на південно-донецькому напрямку діють військові підрозділи 40-ї окремої мотострілецької бригади РФ (підконтрольної Чорноморському флоту), а також підрозділи 11-ї армії збройних сил РФ і ППО (ВПС і ППО РФ), які завдають ударів по Україні.

"Південна вісь"

Повідомляється, що 25 березня російські війська просунулися на захід Запорізької області, проте остаточних змін на лінії фронту не було зафіксовано.

Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного;

на північний захід від Вербового.

Згідно за даними Генштабу України, російські війська здійснили невдалий наступ на українські позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Повідомляється, що на херсонському напрямку діють підрозділи російської 80-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот).