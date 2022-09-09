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Окупанти з 24 лютого зруйнували в Україні понад сотню медичних закладів

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П'ятниця 09 вересня 2022 06:00
Окупанти з 24 лютого зруйнували в Україні понад сотню медичних закладів Фото: Окупанти з 24 лютого зруйнували в Україні понад сотню медичних закладів (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

З початку повномасштабної війни в Україні російські окупанти пошкодили 826 медичних закладів. Ще 127 - ворог зруйнував вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ вказали, що 62 об'єкти вже вдалося відновити. Заступник міністра Богдан Боруховський наголосив, що сьогодні важливо відновити кожен медичний заклад.

"Тому зараз ми консолідуємо зусилля з нашими партнерами, аби в першу чергу відновити лікарні, які отримали незначні пошкодження і можуть бути відбудовані у найкоротші терміни", - сказав медик.

За його словами, паралельно з цим МОЗ реалізує ще кілька проєктів у Київській та Сумській областях, де медичні заклади будуються фактично з нуля.

Нагадаємо, окупанти пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків у Харківській області.

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