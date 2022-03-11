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Кулеба о нейтралитете Украины: если не можем быть в НАТО, построим вокруг себя нечто подобное

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские власти готовы обсуждать требование России касательно нейтрального статуса. Он пояснил, что под "нейтралитетом" понимает руководство Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для Bloomberg.

"Если мы не можем быть членами НАТО, то можем построить вокруг себя нечто вроде НАТО", - сказал Кулеба.

Он отметил, что в альтернативу НАТО вошли бы страны, способные предоставить Украине гарантии безопасности.

Напомним, о готовности Украины обсуждать возможный нейтральный статус сказал недавно представитель Офиса президента Игорь Жовква. Однако Украина требует гарантий.

Кроме того, Кулеба подчеркивал, что сама Украина не отказывается от членства в НАТО.

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