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Кулеба про нейтралітет України: якщо не можемо бути в НАТО, побудуємо навколо себе щось подібне

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що українська влада готова обговорювати вимогу Росії щодо нейтрального статусу. Він пояснив, що під "нейтралітетом" розуміє керівництво України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для Bloomberg.

"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що до альтернативи НАТО увійшли б країни, здатні надати Україні гарантії безпеки.

Нагадаємо, про готовність України обговорювати можливий нейтральний статус сказав нещодавно представник Офісу президента Ігор Жовква. Однак Україна вимагає гарантій.

Крім того, Кулеба наголошував, що сама Україна не відмовляється від членства в НАТО.

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