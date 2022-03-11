Кулеба о нейтралитете Украины: если не можем быть в НАТО, построим вокруг себя нечто подобное
Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что украинские власти готовы обсуждать требование России касательно нейтрального статуса. Он пояснил, что под "нейтралитетом" понимает руководство Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для Bloomberg.
"Если мы не можем быть членами НАТО, то можем построить вокруг себя нечто вроде НАТО", - сказал Кулеба.
Он отметил, что в альтернативу НАТО вошли бы страны, способные предоставить Украине гарантии безопасности.
Напомним, о готовности Украины обсуждать возможный нейтральный статус сказал недавно представитель Офиса президента Игорь Жовква. Однако Украина требует гарантий.
Кроме того, Кулеба подчеркивал, что сама Украина не отказывается от членства в НАТО.