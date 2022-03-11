Кулеба про нейтралітет України: якщо не можемо бути в НАТО, побудуємо навколо себе щось подібне
Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що українська влада готова обговорювати вимогу Росії щодо нейтрального статусу. Він пояснив, що під "нейтралітетом" розуміє керівництво України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для Bloomberg.
"Якщо ми не можемо бути членами НАТО, то можемо побудувати навколо себе щось на зразок НАТО", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що до альтернативи НАТО увійшли б країни, здатні надати Україні гарантії безпеки.
Нагадаємо, про готовність України обговорювати можливий нейтральний статус сказав нещодавно представник Офісу президента Ігор Жовква. Однак Україна вимагає гарантій.