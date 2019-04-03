Евросоюз во ВТО обвиняет Индию и Турцию в нарушениях

Европейский союз открыл два спора во Всемирной торговой организации (ВТО) - с Индией из-за незаконных пошлин на импорт информационных и коммуникационных технологий и с Турцией из-за ее законодательства в отношении фармацевтических препаратов, оценив свои общие потери в более чем 1 млрд евро в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Евросоюза.

Согласно сообщению, Индия применяет пошлины в размере от 7,5% до 20%, несмотря на свое обязательство во ВТО не взимать пошлин на ввоз мобильных телефонов и компонентов к ним, базовых станций, интегральных схем и оптических приборов.

Евросоюз также пожаловался на Турцию из-за мер, вынуждающих иностранных производителей фармацевтических препаратов перемещать свое производство в страну, если они хотят, чтобы их лекарства имели право на компенсацию для потребителей в рамках турецкой системы здравоохранения.

Также ЕС не устраивает, что Турция применяет ряд требований к передаче технологий в случае перенесения компанией производства в эту страну.

Отмечается, что первый шаг к урегулированию споров - 60-дневные консультации. Если подобные консультации с Индией и с Турцией не разрешат споры, ЕС может потребовать, чтобы ВТО создала группу для вынесения решений по озвученным вопросам.

Напомним, Всемирная торговая организация 28 марта приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации, предоставляли авиастроительному концерну Boeing определенные субсидии, что позволяет Евросоюзу требовать у США возмещения.