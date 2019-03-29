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Евросоюз выиграл спор с США во ВТО по льготам для Boeing

Новости » Финансы    29.03.2019 - 03:58
Евросоюз выиграл спор с США во ВТО по льготам для Boeing
Фото: ВТО (ictsd.org)

В Еврокомиссии считают решение ВТО своей окончательной победой

Всемирная торговая организация (ВТО) 28 марта приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации, предоставляли авиастроительному концерну Boeing определенные субсидии, что позволяет Евросоюзу требовать у США возмещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В Европейской комиссии пояснили, что субсидии позволяли американскому авиастроителю продавать свои самолеты дешевле, что наносило ущерб европейскому концерну Airbus.

В Еврокомиссии считают решение ВТО своей окончательной победой.

"Решение ВТО приветствуют в ЕС, его приветствует также авиапромышленность и ее работники", - заявила 28 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Напомним, в сентябре 2017 года ВТО отменила принятое ранее решение о незаконной выплате властями США субсидий концерну Boeing Co. на производство нового авиалайнера 777Х.

В то же время в 2011 году Всемирная торговая организация постановила, что американский самолетостроительный концерн пользовался незаконными субсидиями от властей Соединенных Штатов.

 

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