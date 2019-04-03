Євросоюз у СОТ звинувачує Індію і Туреччину в порушеннях

Європейський союз відкрив два спори у Світовій організації торгівлі (СОТ) - з Індією через незаконні мита на імпорт інформаційних і комунікаційних технологій і з Туреччиною через її законодавство щодо фармацевтичних препаратів, оцінивши свої загальні втрати в більш ніж 1 млрд євро на рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Євросоюзу.

Згідно з повідомленням, Індія застосовує мита в розмірі від 7,5% до 20%, незважаючи на своє зобов'язання у СОТ не стягувати мита на ввезення мобільних телефонів та комплектуючих до них, базових станцій, інтегральних схем оптичних приладів.

Євросоюз також поскаржився на Туреччину через заходи, які змушують іноземних виробників фармацевтичних препаратів переміщати своє виробництво в країну, якщо вони хочуть, щоб їхні ліки мали право на компенсацію для споживачів в рамках турецької системи охорони здоров'я.

Також ЄС не влаштовує, що Туреччина застосовує низку вимог до передачі технологій в разі перенесення компанією виробництва в цю країну.

Зазначається, що перший крок до врегулювання спорів - 60-денні консультації. Якщо ці консультації з Індією і з Туреччиною не вирішать спори, ЄС може вимагати, щоб СОТ створила групу для винесення рішень з озвучених питань.

Нагадаємо, Світова організація торгівлі 28 березня ухвалила рішення, що США, незважаючи на правила та рішення організації, надавали авіабудівному концерну Boeing певні субсидії, що дає змогу Євросоюзу вимагати у США відшкодування.