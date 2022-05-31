№1 в списке. Канада ввела санкции против Кабаевой

Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт правительства.

Дополнительный список физических лиц, состоящий из 22 человек, открывает "Алина Маратовна Кабаева 1983 года рождения".

Отметим, Алину Кабаеву ряд СМИ называют любовницей президента РФ Владимира Путина. Некоторые даже сообщали о наличии у Кабаевой с Путиным совместного ребенка.

Как сообщалось, ранее Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой. А также против родственников Путина и бывшей супруги.

После принятия Великобританией санкций против Кабаевой из реестров РФ исчезла информация о медиахолдинге "Национальная медиа группа" (в нее входит, в частности, российский "Первый канал"), в котором она является ключевой фигурой. По данным на 2020 год Кабаева заработала более 11,5 млн долларов. Также была депутатом от "Единой России".

Напомним, в апреле Британия ввела санкции против дочерей Путина.

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