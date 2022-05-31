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№1 у списку. Канада ввела санкції проти Кабаєвої

Фото: Аліна Кабаєва
Автор: Наталія Гурковська

Канада ввела санкції проти 22 росіян та 4 компаній. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, причому під №1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду.

Новий список датовано 27 травня. Під санкції потрапили:

  • "Россільгоспбанк";
  • "Інвестторгбанк",
  • керуюча компанія Російського фонду прямих інвестицій
  • керуюча компанія Російської венчурної компанії.

Додатковий список фізичних осіб, що складається з 22 осіб, відкриває Аліна Маратівна Кабаєва 1983 року народження.

Зазначимо, Аліну Кабаєву низка ЗМІ називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. Деякі навіть повідомляли про наявність у Кабаєвої з Путіним спільної дитини.

Як повідомлялось, раніше Великобританія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої. А також проти родичів Путіна і колишньої дружини.

Після ухвалення Великобританією санкцій проти Кабаєвої з реєстрів РФ зникла інформація про медіахолдинг "Національна медіа група" (до неї входить, зокрема, російський "Перший канал"), в якому вона є ключовою фігурою. За даними на 2020 рік Кабаєва заробила понад 11,5 млн доларів. Також була депутатом від "Єдиної Росії".

Нагадаємо, у квітні Британія запровадила санкції проти дочок Путіна.

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Санкції проти Росії