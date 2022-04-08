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Вслед за США и ЕС. Британия ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

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Лондон, Пятница 08 апреля 2022 12:54
Вслед за США и ЕС. Британия ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела санкции против двух дочерей президента РФ Владимира Путина. Также в санкционный список попала дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Великобритании.

В МИД заявили, что Екатерине Тихоновой, Марии Воронцовой и Екатерине Винокур будет запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а также все их активы, находящиеся в Британии, будут заморожены.

"Наш беспрецедентный пакет санкций бьет по элите и их семьям, в то время как российская экономика деградирует в таких масштабах, каких Россия не видела со времен распада Советского Союза. Но мы должны сделать больше", - заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против дочерей Путина - Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой.

Кроме того, 6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против дочерей Путина.

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