Все потребители "Ивано-Франковскгаза" в с. Пасечная получают газ

Всего в населенном пункте насчитывается более 1800 домохозяйств

Более 700 клиентов ПАО "Ивано-Франковскгаз" в с. Пасечная, Надвирнянского района продолжают получать непрерывную услугу газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО "Ивано-Франковскгаз" предоставляет услуги газоснабжения 738 домовладениям в с. Пасечная, Надвирнянского района. Всего в населенном пункте насчитывается более 1800 домохозяйств.

"Остальные жители села не являются клиентами нашей компании, соответственно мы не предоставляли им никаких услуг. Мы не проводили в их домах ни планово-техническое обслуживание, ни обследования дворовых вводов или ремонт газовых приборов", - рассказывает руководитель Надвирнянского отделение ПАО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Лундяк.

Вопрос газификации этого населенного пункта сейчас активно обсуждается по инициативе жителей и при участии органов местного самоуправления. По состоянию на 1 июня текущего года никаких заявлений на проведение газификации в Надвирнянского отделение ПАО "Ивано-Франковскгаз" от жителей с. Пасечная не поступало.

Газораспределительная компания готова в ближайшее время рассмотреть технические возможности газификации домовладений. Для этого потребителям необходимо лишь обратиться с заявлением в газовую компанию. Стоимость работ стандартного присоединения устанавливается Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

При отсутствии замечаний в документации, газораспределительная компания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна выдать заказчику проекты договоров, техусловий и соответствующие счета. Для выполнения комплекса работ по стандартному присоединению объекта или земельного участка законодательством отведено трехмесячный срок.