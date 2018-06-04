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Всі споживачі "Івано-Франківськгазу" в с. Пасічна отримують газ

НовиниЕнергетика    04.06.2018 - 11:40
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Загалом у населеному пункті нараховується більше 1800 домогосподарств

Більше 700 клієнтів ПАТ "Івано-Франківськгаз" в с. Пасічна, Надвірнянського району продовжують отримувати безперервну послугу газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

ПАТ "Івано-Франківськгаз" надає послуги газопостачання 738 домоволодінням в с. Пасічна, Надвірнянського району. Загалом у населеному пункті нараховується більше 1800 домогосподарств.

"Решта мешканців села не є клієнтами нашої  компанії, відповідно ми не надавали їм жодних послуг. Ми не проводили в їхніх помешканнях ані планово-технічне обслуговування, ані обстеження дворових вводів чи ремонт газових приладів", – розповідає керівник Надвірнянського відділення ПАТ "Івано-Франківськгаз" Ігор Лундяк.

Питання газифікації цього населеного пункту зараз активно обговорюється за ініціативою мешканців та за участі органів місцевого самоврядування. Станом на 1 червня поточного року жодних заяв на проведення газифікації до Надвірнянського відділення ПАТ "Івано-Франківськгаз" від мешканців с. Пасічна не надходило.

Газорозподільна компанія готова найближчим часом  розглянути технічні можливості газифікації домоволодінь. Для цього споживачам необхідно лише звернутися із заявою в газову компанію. Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

За умови відсутності зауважень в документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви повинна видати замовнику проекти договорів, техумов та відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін.

Якість газу в Рівненській області відповідає діючому держстандарту Група компаній РГК першою в Україні перейшла на добове балансування газорозподільних систем
Теги публікації: Івано-Франківськ, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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