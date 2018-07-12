За первое полугодие аварийно-диспетчерская служба ПАО "Николаевгаз" осуществила около 6 тыс. выездов

Чаще всего аварийные ситуации возникают из-за несоблюдения абонентами правил безопасности

За первые 6 месяцев текущего года аварийная газовая служба выезжала по вызовам потребителей природного газа 5682 раза. Половина из них приходится на Николаев. об этом сообщает пресс-служба ПАО "Николаевгаз".

Частыми причинами обращений являются утечки газа, неисправность газовых приборов, порывы газопроводов, пожары, напряжение на газовых сетях и т.п. Только за июнь 2018 года в службу АДС Николаева поступило 256 аварийных вызовов и ликвидировано 400 утечек газа. Чаще всего аварийные ситуации возникают из-за несоблюдения абонентами правил безопасности.

Наиболее распространенными случаями являются самовольная установлка, замена или ремонт газовых приборов, несодержание газовых приборов в чистоте. Некоторые потребители, особенно пожилые люди или те, кто находятся в состоянии алкогольного опьянения, оставляют газовые приборы без присмотра, забывают выключить газ, выходя из дома, используют газовое оборудование не по назначению.

Однако ключевое структурное подразделение предприятия ПАО "Николаевгаз" испытывает постоянный недостаток финансирования.

"В прошлом году расходы на содержание аварийно-диспетчерской службы составили около 2,35 млн гривен. Учитывая только базовые потребности АДС, чтобы закупить все необходимое для поддержания работы службы, в годовой план на 2018 год было просчитано заложить финансирование в размере 3 млн гривен. А увеличить финансирование нам не позволяет низкий размер тарифа распределения", - рассказывает председатель правления ПАО "Николаевгаз" Павел Попов.

Постоянный рост стоимости горюче-смазочных материалов, необходимость обновлять оборудование и инструментарий, потребность в замене нескольких устаревших авто - все это требует значительного увеличения объема финансирования службы АДС.

Действующий тариф на услуги распределения природного газа, утвержденный госрегулятором НКРЭКУ, не дает ПАО "Николаевгаз" возможности увеличить финансирование на развитие аварийно-диспетчерской службы.