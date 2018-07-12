За перше півріччя аварійно-диспетчерська служба ПАТ "Миколаївгаз" здійснила близько 6 тис. виїздів

Найчастіше аварійні ситуації виникають через недотримання абонентами правил безпеки

За перші 6 місяців поточного року аварійна газова служба виїжджала на виклики споживачів природного газу 5682 рази. Половина з них припадає на Миколаїв. про це повідомляє прес-служба ПАТ "Миколаївгаз".

Частими причинами звернень є витікання газу, несправність газових приладів, пориви газопроводів, пожежі, напруга на газових мережах і т. п. Тільки за червень 2018 року до служби АДС Миколаєва надійшло 256 аварійних викликів і ліквідовано 400 витоків газу. Найчастіше аварійні ситуації виникають через недотримання абонентами правил безпеки.

Найбільш поширеними випадками є самовільна установлка, заміна або ремонт газових приладів, неутримання газових приладів в чистоті. Деякі споживачі, особливо літні люди або ті, хто знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, залишають газові прилади без нагляду, забувають вимкнути газ, виходячи з дому, використовують газове обладнання не за призначенням.

Проте ключове структурний підрозділ підприємства ПАТ "Миколаївгаз" відчуває постійний брак фінансування.

"В минулому році витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби склали близько 2,35 млн гривень. Враховуючи лише базові потреби АДС, щоб купити все необхідне для підтримки роботи служби, в річний план на 2018 рік було прораховано закласти фінансування в розмірі 3 млн гривень. А збільшити фінансування нам не дозволяє низький розмір тарифу розподілу", - розповідає голова правління ПАТ "Миколаївгаз" Павло Попов.

Постійне зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, необхідність оновлювати обладнання та інструментарій, потреба в заміні декількох застарілих авто - все це вимагає значного збільшення обсягу фінансування служби АДС.

Діючий тариф на послуги з розподілу природного газу, затверджений держрегулятором НКРЭКУ, не дає ПАТ "Миколаївгаз" можливості збільшити фінансування на розвиток аварійно-диспетчерської служби.