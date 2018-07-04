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Интервью

Около 40% счетчиков в Запорожской области непригодны для дальнейшей эксплуатации

НовостиЭнергетика    04.07.2018 - 14:39
Фото: газовый счетчик (РБК-Украина)
Фото: газовый счетчик (РБК-Украина)

Почти каждый второй счетчик является изношенным, а показания имеют существенную погрешность измерения

ПАО "Запорожгаз" с начала года провело бесплатную поверку 13 тыс. счетчиков потребителей газа совместно с представителями государственного предприятия "Запорожстандартметрология". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что результаты поверок приборов показали, что 40% счетчиков непригодны к дальнейшей эксплуатации из-за изношенности счетного механизма или значительной погрешность измерения. Кроме того, выявлено 234 факта вмешательств в работу приборов учета.

"Ежедневно на специальном оборудовании поверяется до 150 счетчиков газа. Из них около 40% - непригодны к дальнейшей эксплуатации, из-за изношенности счетного механизма или значительной погрешности измерения", - говорит коммерческий директор ПАО "Запорожгаз" Антон Кий.

Поверка приборов учета осуществляется в сервисных центрах ПАО "Запорожгаз" представителями Госпотребстандарта. Если по результатам проверки в счетчике не обнаружено никаких нарушений, то прибор считается исправным и возвращается потребителю, если же прибор учета признано непригодным, клиенту необходимо обратиться в компанию для решения вопроса по его замене.

В компании отмечают, что в случае недопуска потребителя в помещение, согласно кодекса ГРС, компания составляет акт об отказе, а расчеты за потребленный газ будут проводиться по предельным нормам потребления. Так, за четыре месяца этого года специалисты "Запорожгаза" уже составили 1200 актов об отказе допуска, и зафиксировали 234 факта незаконных вмешательств в работу приборов учета. Такие нарушения легко выявляются с характерными механическими повреждениями на счетном механизме, поддельными пломбами, отпечатками тавр и др.

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Теги публикации: Запорожье, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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