Близько 40% лічильників в Запорізькій області непридатні для подальшої експлуатації

Майже кожен другий лічильник є зношеним, а показання мають суттєву похибку вимірювання

ПАТ "Запоріжгаз" з початку року провело безкоштовну повірку 13 тис. лічильників споживачів газу спільно з представниками державного підприємства "Запоріжстандартметрологія". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що результати повірок приладів показали, що 40% лічильників непридатні до подальшої експлуатації через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання. Окрім того, виявлено 234 факти втручань в роботу приладів обліку.

"Щоденно на спеціальному обладнанні повіряється до 150 лічильників газу. З них близько 40% - непридатні до подальшої експлуатації, через зношеність лічильного механізму або значну похибку вимірювання", - говорить комерційний директор ПАТ "Запоріжгазу" Антон Кій.

Повірка приладів обліку здійснюється у сервісних центрах ПАТ "Запоріжгаз" представниками Держспоживстандарту. Якщо за результатами перевірки в лічильнику не виявлено жодних порушень, то прилад вважається справним та повертається споживачу, якщо ж прилад обліку визнано непридатним, споживачу необхідно звернутися в компанію для вирішення питання по його заміні.

У компанії зазначають, у разі недопуску споживача до помешкання, згідно кодексу ГРМ, компанія складає акт про відмову, а розрахунки за спожитий газ проводитимуться за граничними нормами споживання. Так, за чотири місяці цього року фахівці "Запоріжгазу" вже склали 1200 актів про відмову допуску, та зафіксували 234 фактів незаконних втручань у роботу приладів обліку. Такі порушення легко виявляються за характерними механічними пошкодженнями на відліковому механізмі, підробленими пломбами, відбитками тавр та ін.