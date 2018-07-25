Количество пользователей онлайн-сервисов "Волыньгаза" выросла почти на 42%

Самыми активными пользователями онлайн-сервиса являются жители областного центра Волыни

С начала 2018 года к использованию онлайн-сервиса "Волыньгаза" присоединились более 16 тыс. потребителей газа. Около 17% клиентов компании пользуются "Личным кабинетом". Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодня сервисом "Личный кабинет" на сайте 104.ua. пользуются почти 40 тыс. потребителей природного газа. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество пользователей возросло на 42 %.

"Ежедневно количество потребителей, которые пользуются "Личным кабинетом" неуклонно растет, это свидетельствует об удобстве и интерактивность сервиса. Мы делаем все для того, чтобы упростить коммуникацию между газовой компанией и клиентами", - говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Волыньгаз" Юрий Петрук.

самыми Активными пользователями онлайн-сервиса являются жители областного центра Волыни. Им пользуются около 17 тыс. лучан. На втором месте – Владимир-Волынский район - более 10 тысяч пользователей. На третьем месте – Ковельский район. Здесь в "Личном кабинете" зарегистрированы 8 тыс. клиентов "Волыньгаза".

С помощью "Личного кабинета" потребители могут узнать свой баланс, распечатать счет за газ, внести оплату, а также задать специалистам компании вопрос в режиме онлайн. Клиентам "Волыньгаза" доступна функция обратного звонка от оператора контакт-центра. Его можно заказать, нажав кнопку "Позвоните мне" в нижней части интерфейса "Личного кабинета". Также потребители могут быстро проверить текущий баланс по лицевому счету через СМС с помощью короткого номера 7104.

Чтобы создать "Личный кабинет", нужно зарегистрироваться. Для этого понадобится: номер лицевого счета, сумма последней оплаты или номер счетчика, контактный номер телефона и е-mail.