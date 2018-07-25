Кількість користувачів онлайн-сервісів "Волиньгазу" зросла майже на 42%

Найактивнішими користувачами онлайн-сервісу є мешканці обласного центру Волині

З початку 2018 року до користування онлайн-сервісом "Волиньгазу" приєднались більше 16 тис. споживачів газу. Близько 17% клієнтів компанії користуються "Особистим кабінетом". Про це повідомляє прес-служба компанії.

На сьогодні сервісом "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. користуються майже 40 тис. споживачів природного газу. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість користувачів зросла на 42 %.

"Щоденно кількість споживачів, які користуються "Особистим кабінетом" невпинно зростає, це свідчить про зручність та інтерактивність сервісу. Ми робимо все для того, аби спростити комунікацію між газовою компанією та клієнтами", - говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Волиньгаз" Юрій Петрук.

Найактивнішими користувачами онлайн-сервісу є мешканці обласного центру Волині. Ним користуються близько 17 тис. лучан. На другому місці – Володимир-Волинський район - понад 10 тисяч користувачів. На третьому місці – Ковельський район. Тут в "Особистому кабінеті" зареєстровані 8 тис. клієнтів "Волиньгазу".

За допомогою "Особистого кабінету" споживачі можуть дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату, а також поставити фахівцям компанії запитання в режимі онлайн. Клієнтам "Волиньгазу" доступна функція зворотнього дзвінка від оператора контакт-центру. Його можна замовити, натиснувши кнопку "Зателефонуйте мені" у нижній частині інтерфейсу "Особистого кабінету". Також споживачі можуть швидко перевірити поточний баланс за особовим рахунком через СМС за допомогою короткого номера 7104.

Щоб створити "Особистий кабінет", потрібно зареєструватись. Для цього знадобиться: номер особового рахунку, сума останньої оплати або номер лічильника, контактний номер телефону та е-mail.