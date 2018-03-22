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Количество пользователей "Личного кабинета" в Днепропетровской области выросло почти на 40%

НовостиЭнергетика    22.03.2018 - 15:08
Фото: газ (vl.104.ua)
Фото: газ (vl.104.ua)

Клиентам "Днепропетровскгаза" доступна функция обратного звонка от оператора контакт-центра

На сегодняшний день сервисом "Личный кабинет" на сайте 104.ua. пользуются более чем в 160 тыс. потребителей природного газа Днепропетровской области. В сравнении с аналогичным периодом в прошлом году количество пользователей выросло на 39%. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Днепропетровскгаз".

С начала 2018 года до пользования сервисом присоединились почти 12 тыс. потребителей Днепропетровской области. Около 30% клиентов компании пользуются "Личным кабинетом".

"С каждым днем количество потребителей, которые пользуются "личным кабинетом" неуклонно растет, это говорит о признании удобства и интерактивности сервиса. Мы делаем все возможное для того, чтобы упростить коммуникацию между газовой компанией и клиентами", - говорит начальник управления клиентского сервиса ПАО "Днепропетровскгаз" Алина Левкович.

Наиболее активными пользователями онлайн-сервиса являются жители города Каменское. Им пользуются около 32 тыс. клиентов "Днепропетровскгаза" в этом городе. Второе место по количеству пользователей занимают жители Никополя – более 20 тыс. На третьем месте – Павлоград. В "Личном кабинете" зарегистрированы 18 тыс. клиентов "Днепропетровскгаза" в этом городе.

С помощью "Личного кабинета" потребители могут узнать свой баланс, распечатать счет за газ, внести оплату, а также задать специалистам компании вопрос в режиме онлайн. Клиентам "Днепропетровскгаза" доступна функция обратного звонка от оператора контакт-центра. Его можно заказать, нажав кнопку "Позвоните мне" в нижней части интерфейса "Личного кабинета".Также потребители могут быстро проверить текущий баланс по лицевому счету через СМС с помощью короткого номера 7104.

Напомним, чтобы создать "Личный кабинет", нужно пройти простую процедуру регистрации. Для этого понадобится: номер лицевого счета, сумма последней оплаты, контактный телефон и е-mail.

В 2017 году специалисты "Днепрогаза" предупредили около 2 тыс. несчастных случаев ПАО "Волыньгаз" предупреждает об ответственности за ложные вызовы аварийной службы "104"
Теги: ФК Днепр, газ
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