Кількість користувачів "Особистого кабінету" в Дніпропетровській області зросла майже на 40%

Клієнтам "Дніпропетровськгазу" доступна функція зворотного дзвінку від оператора контакт-центру

На сьогоднішній день сервісом "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. користуються більш ніж 160 тис. споживачів природного газу Дніпропетровської області. В порівнянні з аналогічним періодом у минулому році кількість користувачів зросла на 39%. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Дніпропетровськгаз".

З початку 2018 року до користування сервісом приєднались майже 12 тис. споживачів Дніпропетровської області. Близько 30% клієнтів компанії користуються "Особистим кабінетом".

"З кожним днем кількість споживачів, які користуються "особистим кабінетом" невпинно зростає, це говорить про визнану зручність та інтерактивність сервісу. Ми робимо усе можливе для того, аби спростити комунікацію між газовою компанією та клієнтами", - говорить начальник управління клієнтського сервісу ПАТ "Дніпропетровськгаз" Аліна Левкович.

Найбільш активними користувачами онлайн-сервісу є мешканці міста Кам’янське. Ним користуються близько 32 тис. клієнтів "Дніпропетровськгазу" в цьому місті. Друге місце за кількістю користувачів посідають жителі Нікополю – понад 20 тис. На третьому місці – Павлоград. В "Особистому кабінеті" зареєстровані 18 тис. клієнтів "Дніпропетровськгазу" в цьому місті.

За допомогою "Особистого кабінету" споживачі можуть дізнатися свій баланс, роздрукувати рахунок за газ, внести оплату, а також задати фахівцям компанії питання в режимі онлайн. Клієнтам "Дніпропетровськгазу" доступна функція зворотного дзвінку від оператора контакт-центру. Його можна замовити, натиснувши кнопку "Зателефонуйте мені" у нижній частині інтерфейсу "Особистого кабінету".Також споживачі можуть швидко перевірити поточний баланс за особовим рахунком через СМС за допомого короткого номера 7104.

Нагадаємо, щоб створити "Особистий кабінет", потрібно пройти просту процедуру реєстрації. Для цього знадобиться: номер особового рахунку, сума останньої оплати, контактний телефон та е-mail.