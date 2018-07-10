В 2018 году ПАО "Харьковгоргаз" предупредил более 1 тыс. аварийных ситуаций

Большинство аварийных ситуаций возникли по вине самих потребителей

С начала года ПАО "Харьковгоргаз" проверил около 200 тыс. газовых приборов потребителей. Газовики выявили более 1 тыс. нарушений правил безопасности систем газоснабжения жителями города. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно аварийная газовая служба около 15 тыс. раз выезжает на вызовы потребителей. Во многих случаях причинами вызовов становятся утечки газа, из которых около 85% обнаружены на внутренних газопроводах квартир и домов или газовом оборудовании потребителей. Большинство аварийных ситуаций возникли по вине самих потребителей из-за несоблюдения правил безопасности систем газоснабжения.

"ПАО "Харьковгоргаз" регулярно проводит работы по техническому обслуживанию и контрольной опрессовке внутридомовой системы газоснабжения. Основной целью является безаварийное газоснабжение и своевременное предупреждение аварийных ситуаций. Возобновление газоснабжения отключенных приборов возможно только после устранения нарушений правил безопасности", - отметил главный инженер ПАО "Харьковгоргаз" Андрей Макаренко.

Если замена оборудования выполнена самостоятельно, отсутствует необходимая документация, выявлены нарушения правил безопасности, то газовая компания обязана отключить потребителя от газоснабжения. Такие действия предусмотрены Правилами безопасности систем газоснабжения, утвержденными Министерством энергетики и угольной промышленности Украины.

Ремонт, замену и установку газового оборудования осуществляют организации, имеющие разрешение государственных органов на проведение таких работ.

Согласно требованиям п.5.5. Правил безопасности систем газоснабжения, при неизменной мощности, функциональном назначении и системе дымоудаления, замена старых приборов новыми оформляется эскизом к проекту. В других случаях оформляются новые технические условия и проект. Документы по замене газового оборудования передаются в архив газовой компании.

ПАО "Харьковгоргаз" советует соблюдать несложные правила безопасности, использовать только исправное оборудование, доверять установку газовых приборов только специализированным организациям с государственным разрешением на эти виды работ и предоставлять газовикам доступ для проверки внутридомовых систем газоснабжения.