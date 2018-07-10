У 2018 році ПАТ "Харківміськгаз" попередив більше 1 тис. аварійних ситуацій

Більшість аварійних ситуацій виникли з вини самих споживачів

З початку року ПАТ "Харківміськгаз" перевірив близько 200 тис. газових приладів споживачів. Газовики виявили понад 1 тис. порушень правил безпеки систем газопостачання жителями міста. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щорічно аварійна газова служба близько 15 тис. разів виїжджає на виклики споживачів. У багатьох випадках причинами викликів стають витоку газу, з яких близько 85% виявлені на внутрішніх газопроводах квартир і будинків або газовому обладнанні споживачів. Більшість аварійних ситуацій виникли з вини самих споживачів через недотримання правил безпеки систем газопостачання.

"ПАТ "Харківміськгаз" регулярно проводить роботи з технічного обслуговування і контрольної опрессовке внутрішньобудинкової системи газопостачання. Основною метою є безаварійне газопостачання та своєчасне попередження аварійних ситуацій. Відновлення газопостачання відключених приладів можливе лише після усунення порушень правил безпеки", - зазначив головний інженер ПАТ "Харківміськгаз" Андрій Макаренко.

Якщо заміна обладнання виконана самостійно, відсутня необхідна документація, виявлено порушення правил безпеки, то газова компанія зобов'язана відключити споживача від газопостачання. Такі дії передбачені Правилами безпеки систем газопостачання, затверджених Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Ремонт, заміну і установку газового обладнання здійснюють організації, які мають дозвіл державних органів на проведення таких робіт.

Відповідно до вимог п. 5.5. Правил безпеки систем газопостачання, при незмінній потужності, функціональне призначення та системи димовидалення, заміна старих приладів новими оформляється ескізом до проекту. В інших випадках оформляються нові технічні умови і проект. Документи по заміні газового обладнання передаються в архів газової компанії.

ПАТ "Харківміськгаз" радить дотримувати нескладні правила безпеки, використовувати тільки справне устаткування, довіряти установку газових приладів тільки спеціалізованим організаціям з державним дозволом на ці види робіт і надавати газовикам доступ для перевірки внутрішньобудинкових систем газопостачання.