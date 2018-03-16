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Интервью

В 2017 году специалисты "Днепрогаза" предупредили около 2 тыс. несчастных случаев

НовостиЭнергетика    16.03.2018 - 14:11
Фото: газопровод (kmu.gov.ua)
Фото: газопровод (kmu.gov.ua)

В зоне лицензионной деятельности ПАО "Днепрогаз" находится около 400 тыс. газифицированных квартир и домов

В 2017 году специалисты ПАО "Днепрогаз" выполнили техническое обслуживание более 161 тыс. газовых приборов. Сотрудники компании предупредили возникновение около 2 тыс. несчастных случаев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе технического обследования внутридомовых систем газоснабжения специалисты "Днепрогаза" выявили нарушения, связанные с самовольной заменой и вмешательством в работу газовых приборов.

"В соответствии с требованиями Кодекса ГРС и Правил безопасности систем газоснабжения в случае выявления самовольно подключенных, замененных или установленных газовых приборов газовики обязаны отключить такие приборы от системы газоснабжения", - сообщил технический директор ПАО "Днепрогаз" Юрий Безпрозваный.

Кроме самовольной замены газовых приборов, сотрудники компании фиксируют немало случаев перепланировка кухонь, использование несертифицированных дымоотводящих труб, установка электрических вытяжек в вентиляционных каналах, которые создают угрозу жизни потребителей газа.

На сегодня в зоне лицензионной деятельности ПАО "Днепрогаз" находится около 400 тыс. газифицированных квартир и домов, в которых размещены 444,5 тыс. газовых плит, 98,1 тыс. проточных газовых водонагревателей и почти 143 тыс. отопительных газовых приборов.

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Теги: ФК Днепр, газ
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