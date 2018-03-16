У 2017 році спеціалісти "Дніпрогазу" попередили близько 2 тис. нещасних випадків

У 2017 році фахівці ПАТ "Дніпрогаз" виконали технічне обслуговування понад 161 тис. газових приладів. Співробітники компанії попередили виникнення близько 2 тис. нещасних випадків. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В ході технічного обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання фахівці "Дніпрогазу" виявили порушення, пов'язані з самовільною заміною і втручанням у роботу газових приладів.

"Згідно до вимог Кодексу ГРМ та Правил безпеки систем газопостачання у разі виявлення самовільно підключених, замінених або встановлених газових приладів газовики зобов’язані відключити такі прилади від системи газопостачання", - повідомив технічний директор ПАТ "Дніпрогаз" Юрій Безпрозваний.

Окрім самовільної заміни газових приладів, співробітники компанії фіксують чимало випадків перепланування кухонь, використання несертифікованих димовідвідних труб, встановлення електричних витяжок у вентиляційних каналах, які створюють загрозу життю споживачів газу.

На сьогодні в зоні ліцензійної діяльності ПАТ "Дніпрогаз" знаходиться близько 400 тис. газифікованих квартир і будинків, у яких розміщені 444,5 тис. газових плит, 98,1 тис. проточних газових водонагрівачів та майже 143 тис. опалювальних газових приладів.