Язык жестов: Мелания и Дональд Трамп переживают серьезный кризис в браке (видео)

О кризисе в отношениях между Дональдом и Меланией Трампом в американских СМИ поговаривают уже давно - едва ли не с момента инаугурации Дональда Трампа (2017 год). Поговаривают, что отношения между американским политиком и его красавицей супругой дали трещину еще до президентства Трампа. Однако развод мог бы существенно навредить его репутации. Все же бизнесмену удалось уговорить свою супругу не подавать на развод и “потерпеть” до конца его президентского срока. Ни Мелания, ни Дональд не комментируют эти слухи. Мелания старается исправно выполнять обязанности первой леди США, сопровождая своего мужа в поездках и посещая различные социальные мероприятия. Но от внимания поклонников пары не ускользают “звоночки”, которые явно намекают на холодность в отношениях между супругами.

Так, в американских СМИ активно обсуждают один из первых совместных выходов Дональда и Мелании Трамп в Новом 2020 году. Напомним, что 13 января в Новом Орлеане состоялся важный матч по американскому футболу - 2020 College Football Playoff National Championship. Это Национальный чемпионат по плей-офф по футболу среди колледжей. Престижное спортивное событие посетили Трампы, выступив перед матчем на игровом поле.

Во время приветствия всех собравшихся Дональд Трамп взял супругу за руку, однако она резко одернула ее (кстати, подобные “выходки” были замечены за Меланией не впервые).

Видео: twitter.com/briantylercohen

Отказ держаться за руку со стороны Мелании был настолько очевиден, что это не могли не заметить пользователи сети и зрители онлайн-трансляции. Которые сразу же принялись комментировать явные разногласия в семье Трампов.

“Я бы тоже одернул руку”, “Не то, чтобы я симпатизировал Мелании, но я бы на ее месте поступил аналогично”, “Там уже давно нет никакой любви”, “Зачем они постоянно разыгрываю счастливую пару?” и т.д.

Также много шуток относилось к улыбке Мелании. Многие отметили, что когда Дональд берет супругу за руку, с ее лица буквально сметает улыбку.

Видео: twitter.com/AliveInPhilly

Отметим, что Дональд Трамп и фотомодель словенского происхождения Мелания Кнавс (девичья фамилия) расписались в январе 2005 года. Свадьба прошла масштабно! В зале площадью 1,58 тыс. м² в усадьбе Mar-a-Lag, свадебным полутораметровым тортом и декором в виде трех тысяч роз! Свадебную церемонию еще не один день активно обсуждали в СМИ. К примеру, свадебное платье Мелании обошлось в 200 тыс. долларов и было сделано на заказ от бренда DIOR. Среди гостей свадьбы были Билл и Хиллари Клинтон. 20 марта 2006 года у пары родился сын Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребёнком Трампа.

Во время предвыборной кампании Дональда Трампа на пост президента США в СМИ активно стала появляться информация, что Мелания давно хочет развестись с бизнесменом. Но пара не может этого сделать, пока не истечет президентский срок Трампа. Кстати, это произойдет уже в этом году.

Тем временем Трамп не скрывает, что планирует баллотироваться на второй срок. Но поддержит ли его в этом процессе Мелания - это уже вопрос.