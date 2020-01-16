Мова жестів: Меланія і Дональд Трамп переживають серйозну кризу в шлюбі (відео)

Про кризу у відносинах між Дональдом і Меланією Трампом в американських ЗМІ говорять вже давно - ледь не з моменту інавгурації Дональда Трампа (2017 рік). Подейкують, що відносини між американським політиком і його красунею дружиною дали тріщину ще до президентства Трампа. Однак розлучення могло б суттєво зашкодити його репутації. Все ж бізнесменові вдалося умовити свою дружину не подавати на розлучення і "потерпіти" до кінця його президентського терміну. Ні Меланія, ні Дональд не коментують ці чутки. Меланія намагається справно виконувати обов'язки першої леді США, супроводжуючи свого чоловіка в поїздках і відвідуючи різні соціальні заходи. Але від уваги шанувальників пари не вислизають "дзвіночки", які явно натякають на холодність у відносинах між подружжям.

Так, в американських ЗМІ активно обговорюють один з перших спільних виходів Дональда і Меланії Трамп в Новому 2020 році. Нагадаємо, що 13 січня в Новому Орлеані відбувся важливий матч з американського футболу - 2020 College Football Playoff National Championship. Це Національний чемпіонат по плей-офф з футболу серед коледжів. Престижне спортивну подію відвідали Трампи, виступивши перед матчем на ігровому полі.

Під час привітання всіх присутніх Дональд Трамп взяв дружину за руку, однак вона різко смикнула її (до речі, подібні "витівки" були помічені за Меланією не вперше).

Not that I have any sympathy for her, but same, Melania. Same.pic.twitter.com/7cUvrUU1nL — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) 14 січня 2020 р.

Відео: twitter.com/briantylercohen

Відмова триматися за руку з боку Меланії була настільки очевидною, що це не могли не помітити користувачі мережі і глядачі онлайн-трансляції. Які відразу ж почали коментувати явні розбіжності в родині Трампа.

"Я б теж спинив руку", "Не те, щоб я симпатизував Меланії, але я б на її місці вчинив аналогічно", "Там вже давно немає ніякої любові", "Навіщо вони постійно розігрую щасливу пару?" і т. д.

Також багато жартів відносилося до посмішці Меланії. Багато відзначили, що коли Дональд бере дружину за руку, з її обличчя буквально змітає посмішку.

Відео: twitter.com/AliveInPhilly

Зазначимо, що Дональд Трамп і фотомодель словенського походження Меланія Кнавс (дівоче прізвище) розписалися в січні 2005 року. Весілля пройшло масштабно! У залі площею 1,58 тис. м2 в садибі Mar-a-Lag, весільним півтора метровим тортом і декором у вигляді трьох тисяч троянд! Весільну церемонію ще не один день активно обговорювали в ЗМІ. Наприклад, весільна сукня Меланії обійшлося в 200 тис. доларів і була зроблено на замовлення від бренду DIOR. Серед гостей весілля були Білл і Хілларі Клінтон. 20 березня 2006 року у пари народився син Беррон Вільям Трамп. Він став п'ятою дитиною Трампа.

Під час передвиборної кампанії Дональда Трампа на пост президента США в ЗМІ активно почала з'являтися інформація, що Меланія давно хоче розлучитися з бізнесменом. Але пара не може цього зробити, поки не закінчиться президентський термін Трампа. До речі, це відбудеться вже в цьому році.

Тим часом Трамп не приховує, що планує балотуватися на другий термін. Але чи підтримає його в цьому процесі Меланія - це вже питання.