Мова жестів: Меланія і Дональд Трамп переживають серйозну кризу в шлюбі (відео)

Про кризу у відносинах між Дональдом і Меланією Трампом в американських ЗМІ говорять вже давно - ледь не з моменту інавгурації Дональда Трампа (2017 рік). Подейкують, що відносини між американським політиком і його красунею дружиною дали тріщину ще до президентства Трампа. Однак розлучення могло б суттєво зашкодити його репутації. Все ж бізнесменові вдалося умовити свою дружину не подавати на розлучення і "потерпіти" до кінця його президентського терміну. Ні Меланія, ні Дональд не коментують ці чутки. Меланія намагається справно виконувати обов'язки першої леді США, супроводжуючи свого чоловіка в поїздках і відвідуючи різні соціальні заходи. Але від уваги шанувальників пари не вислизають "дзвіночки", які явно натякають на холодність у відносинах між подружжям.

Так, в американських ЗМІ активно обговорюють один з перших спільних виходів Дональда і Меланії Трамп в Новому 2020 році. Нагадаємо, що 13 січня в Новому Орлеані відбувся важливий матч з американського футболу - 2020 College Football Playoff National Championship. Це Національний чемпіонат по плей-офф з футболу серед коледжів. Престижне спортивну подію відвідали Трампи, виступивши перед матчем на ігровому полі.

Під час привітання всіх присутніх Дональд Трамп взяв дружину за руку, однак вона різко смикнула її (до речі, подібні "витівки" були помічені за Меланією не вперше).

Not that I have any sympathy for her, but same, Melania. Same.pic.twitter.com/7cUvrUU1nL