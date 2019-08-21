"Звучать, вдохновлять, гордиться": Тина Кароль исполнит гимн Украины на День Независимости

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выступит во время Шествия Достоинства в Киеве

В Киеве вовсю идет подготовка к торжественным мероприятиям в честь Дня Независимости Украины, который празднуется 24 августа. В этом году решили отказаться от традиционного парада на Крещатике, а вместо него состоится Шествие Достоинства. Уже появились первые фото с репетиции мероприятия, режиссерами которого стали Алан Бадоев и Елена Коляденко. А вот честь исполнить гимн Украины досталась популярной певице Тине Кароль.

Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в Facebook, а позже сама Тина показала видео с репетиции выступления в сторис своего Instagram-аккаунта.

"Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", – написала Кароль.

Видео: Тина Кароль репетирует гимн Украины (instagram.com/fantina__)

Она также добавила "Соседи рады", дав понять, что репетиция проходила у нее дома.

В "Шествии Достоинства" примет участие гордость страны: представители различных украинских войск, ветераны АТО, учителя, спортсмены, медики, волонтеры, дипломаты, а также, конечно, главная гордость Украины - дети.

"Мы отошли от идеи дорогих, масштабных декораций, сместив акценты на людей – их поступки, истории и судьбы, о которых должна узнать вся страна. Самым дорогим на День Независимости будет человек – наши талантливые соотечественники", – рассказал режиссер Алан Бадоев.

Напомним, что на День независимости 2019 правительство задумало не проводить стандартный военный парад, а это будет "Шествие Достоинства". В праздновании примет участие президент Украины Владимир Зеленский, который выступит с речью. Также в мероприятиях поучаствуют пять оркестров, 18 пианистов и народных артистов Украины, а солистка группы ONUKA Ната Жижченко споет во время шествия.

К слову, Тина Кароль призналась, какие таланты перешли ее 10-летнему сыну Вениамину от отца Евгения Огира, который умер от рака.