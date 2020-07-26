Звезды балета Кухар и Стоянов рассказали, кто в их семье больше зарабатывает

Екатерина Кухар и Александр Стоянов оба состоялись в профессии и постоянно работают вместе. Кроме того, премьеры балета и супруги воспитывают двоих детей – сына Тимура и дочь Анастасию. В интревью Ольгой Безсоновой на YouTube канале "Прямой вопрос" артисты рассказали о том, кто в их семейном дуэте больше зарабатывает.

На видео Екатерина во время ответа о финансовой стороне вопроса, кто же в их семье получает больше, отвечает, повернувшись к Александру.

"Ну конечно Стоянов. Стоянов у нас Кормилец в семье, балетный импресарио", - призналась прима-балерина.

"До карантина точно я больше зарабатывал, а вот во время карантина даже не знаю... Я выступаю, как руководитель балетной труппы. До карантина было много возможностей и проектов, как за границей, так и в Украине. Конечно же тут даже не было вопросов по поводу заработка… Больше всего мне нравится организовывать гастроли по Европе. Когда я набираю свою труппу, мы шьем новые костюмы, создаются новые декорации", – разоткровенничался Александр.

Ведущая также уточнила, не сложно ли артистам, когда в одной семье две звезды.

По словам Стоянова, им отлично удается дополнять и поддерживать друг друга как в работе, так и в жизни.

"Нет, у нас разные направления. Да у нас одинаковые регалии, допустим, народный артист, может тут могли бы и быть какие-то ущемления, один народный, а другой заслуженный. В плане творчества у нас все хорошо. Мы вместе ездим на одни гастроли, танцуем на одном уровне. Да есть некоторые направления, где, допустим, Катя выбивается вперед, например, телевидение, но я подстраиваюсь под Катю и нахожу свою линию, где могу реализовывать себя. Мне самое главное, как мужчине, чтоб я зарабатывал больше чем она. Для меня это самое главное. А что касается рейтингов в медиа, я буду только счастлив, как продюсер, что моя жена блистает", - поделился он.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: пресс-служба)

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