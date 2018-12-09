"Зіркова хвороба": Каменських обурила шанувальників заявою про артистів

Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, нещодавно повернулася з латиноамериканської церемонії вручення премії Grammy, та заявила, що в наступному році виступить на цю подію. Про це вона сказала в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Настя Каменських та Катя Осадча (Скріншот з відео)

"У мене великі амбіції і все-таки в наступному році я виступлю на латиноамериканському Grammy. А те, що я заслуговую на всі свої нагороди - так це 100%. NK за цей рік напрацювалася, як комета, експрес-методом", - сказала Каменських.

Настя Каменських та Катя Осадча (Скріншот з відео)

Це висловлювання зірки викликало бурхливу реакцію користувачів в коментарях.

"Настя така бісяча стала...Не можу через неї дивитися ікс фактор((((( Раніше подобалася через її якусь природність, простоту в хорошому сенсі слова, зараз злетіла фіг знає куди і з якої причини. Вона ні про що взагалі", - вважає Віка Ві.

"По-моєму, Настусю спіткала така штука, як зіркова хвороба. Тіна Кароль веде себе скромніше, ніж Каменських, яка лише рік у сольному плаванні. Зате дупа як у Кім", - прокоментувала Ляля Богомаз.

"Яка співачка року, жодного разу навіть ніде не бачила і не чула в сольному співі. А як жінка красива, питань немає", - зазначила Ніна Крим.

"Здається мені, що жінки залишили тут коменти, просто заздрять.", - прокоментував Данила Богданов.

Скріншот коментарів (YouTube/Світське життя)

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