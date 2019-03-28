Звезда родилась: эволюция Леди Гаги от "монстра" до утонченной красотки

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Эпатажная певица, актриса и композитор отмечает 33-летие

Леди Гага отмечает сегодня (28 марта) свое 33-летие! Королева эпатажа, одна из самых популярных певиц планеты, талантливый композитор, актриса, а теперь и обладательница Оскара, Леди Гага встретила 33-летие. К этому возрасту она добилась самых заоблачных высот в карьере, ее песни знает наизусть весь мир, а актерский дебют растрогал самых жестких кинокритиков...

Но все же первыми при ее упоминании на ум приходят яркие кричащие образы. Именно на них делала ставку Стефани (настоящее имя звезды), собираясь штурмовать поп-сцену, и не прогадала. Они стали символом свободы от условностей и ее визитной карточкой. С ней мечтали сотрудничать лучшие мировые стилисты, парикмахеры, дизайнеры и визажисты. А она была рада все новым экспериментам, не боясь шокирующих деталей и провокационных луков.

Эпатажная Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Кажется, все, что только можно придумать ненормального и немыслимого, уже было на Гаге. Для нее не составит труда прийти на вечеринку или мероприятие в шляпе из волос, в цветочной каске, выступить в корсете, который взорвется фейерверками… А кто не помнит ее "Мясное платье" для музыкальной премии MTV Video Music Awards в 2010-м году? А костюм Снежной Королевы, который она примерила на 52-ю церемонию вручения наград "Грэмми"? Ну и, конечно, как забыть платье из волос 2012 года, в котором она явилась в Гонконг в 2012-м году?

Дерзкая Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

Но нельзя отметить и тот факт, что за годы карьеры ее стиль претерпел существенные изменения. Раньше большая любительница шокировать публику ни перед чем не останавливалась. Но в последние годы ее выходы стали более классическими и выверенными. Да, она все еще любит добавить лукам каплю "ненормальности", но это им только на пользу.

Сегодня Леди Гага - просто "идеал" стиля (фото: instagram.com/ladygaga)

Может, так на нее повлияли романтические отношения, может, сотрудничество с Брэдли Купером, а может, она просто повзрослела. Но нужно признать: Леди Гага стала намного более женственной, красивой, сексуальной и, не побоимся этого слова, "человечной". И это очень ей очень к лицу! Наблюдаем эволюцию стиля знаменитости от "монстра" до настоящей леди.

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