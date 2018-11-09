Звезда проекта "Голос. Діти" экранизировала личную трагедию

Видео: Вероника Коваленко — До тебе (YouTube/Вероника Коваленко)

Вероника Коваленко, которая была участницей шоу "Голос.Діти", презентовала клип на украиноязычный трек "До тебе".

В дебютном клипе артистка предстала в новом образе без привычных канекалонов. Максимально аскетичная атмосфера, никаких вычурных платьев, блеклые цвета сепии выгоревших фотографий. Так выглядит ностальгия, которая разрастается до безумных размеров, поглощая реальность.

Именно этот процесс психики изобразила режиссер клипа Алена Ткаченко. Она ухитрилась окунуться в сознание Вероники Коваленко, и зафиксировать момент личной трагедии, которая для стороннего наблюдателя кажется избитой и мелочной.

Артистка поделилась, что искренние чувства всегда интенсивны. Особенно – у подростка. В момент съемок Вероника вспоминала некоторых важных для нее людей.

"Когда мы любим, искренне отдаем самое дорогое, что у нас есть — частички нашего сердца. А когда любимый человек уходит, забрав с собой осколки души, это с кровью выдирает части нашего сердца. Чтобы облегчить страдания, мы погружаемся в прошлое, и снова и снова пытаемся внушить себе, что реальность – это тревожный сон, который вот-вот закончится. Так хочется отмотать пленку всего на день назад, чтобы все отменить", — делится Вероника Коваленко.

Видео снято одним кадром и без монтажных склеек — непростая задача для работы. По словам режиссера, суть приема — передать, как неподконтрольные эмоции живут своей жизнью: ими невозможно овладеть, их нельзя порезать на кадры и дубли. Они ярче реальности.

Слова песни:

Очі відкриваю, сердцем відчуваю

Думаю про тебе я

Закриті двері відчиняю, коли тебе чекаю

Про все забуваю я

У снах моїх тільки ти, чуєш тільки ти

У мріях ти, тільки ти

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче

Воно багато бачить

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче, плаче, плаче

В погляді шукаю, світло розчиняю

Вгадую шляхи

І кожен день тебе чекаю, сердцем відчуваю

Де тебе знайти

У снах моїх тільки ти, чуєш тільки ти

У мріях ти, тільки ти

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче

Воно багато бачить

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче, плаче, плаче

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче, плаче, плаче﻿

Напомним, ранее легендарная группа Backstreet Boys выпустила новый клип к 25-летию группы. Коллектив, который был безумно популярен в 90-е, презентовал клип на композицию Chances.

Также новинкой порадовали и группа "Время и Стекло". Артисты выпустили lyric video "Песня про лицо" в стиле edm trap music.