Зірка проекту "Голос. Діти" екранізувала особисту трагедію

Відео: Вероніка Коваленко — До тебе (YouTube/Вероніка Коваленко)

Вероніка Коваленко, яка була учасницею шоу "Голос.Діти", презентувала кліп на україномовний трек "До тебе".

В дебютному кліпі артистка з'явилася в новому образі без звичних канекалонів. Максимально аскетична атмосфера, ніяких вигадливих суконь, бляклі кольори сепії вигорілих фотографій. Так виглядає ностальгія, яка розростається до шалених розмірів, поглинаючи реальність.

Саме цей процес психіки зобразила режисер кліпу Олена Ткаченко. Вона примудрилася поринути у свідомість Вероніки Коваленко, і зафіксувати момент особистої трагедії, яка для стороннього спостерігача здається побитою і дріб'язковою.

Артистка поділилася, що щирі почуття завжди інтенсивні. Особливо – у підлітка. У момент зйомок Вероніка згадувала деяких важливих для неї людей.

"Коли ми любимо, щиро віддаємо найдорожче, що у нас є — частинки нашого серця. А коли кохана людина йде, забравши з собою уламки душі, це з кров'ю видирає частини нашого серця. Щоб полегшити страждання, ми поринаємо в минуле, і знову і знову намагаємося переконати себе, що реальність – це тривожний сон, який ось-ось закінчиться. Так хочеться відмотати плівку всього на день назад, щоб все скасувати", — ділиться Вероніка Коваленко.

Відео знято одним кадром і без монтажних склеювань — непросте завдання для роботи. За словами режисера, суть прийому — передати, як непідконтрольні емоції живуть своїм життям: ними неможливо опанувати, їх не можна порізати на кадри і дублі. Вони яскравіше реальності.

Слова пісні:

Очі відкриваю, сердцем відчуваю

Думаю про тебе я

Закриті двері відчиняю, коли тебе чекаю

Про все забуваю я

У снах моїх тільки ти, чуєш тільки ти

У мріях ти, тільки ти

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче

Воно багато бачить

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче, плаче, плаче

В погляді шукаю, світло розчиняю

Вгадую шляхи

І кожен день тебе чекаю, сердцем відчуваю

Де тебе знайти

У снах моїх тільки ти, чуєш тільки ти

У мріях ти, тільки ти

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче

Воно багато бачить

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче, плаче, плаче

До тебе лину я крізь моря

До тебе світлом

Я до тебе вітром

Крізь океани добра і зла

А небо плаче, плаче, плаче﻿

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