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Легенда 90-х Backstreet Boys выпустила новый клип к 25-летию группы

Lite » Звезды 09.11.2018 - 17:24

Видео: Backstreet Boys - Chances (youtube.com/Backstreet Boys)

Знаменитая американская группа Backstreet Boys, которая была безумно популярна в 90-е, выпустила новый клип на композицию Chances.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале группы. За несколько часов он успел набрать почти четверть миллиона просмотров.

Chances стал вторым клипом бойз-бенда за последние пять лет. Предположительно, поводом для его выпуска послужил 25-летний юбилей, который Backstreet Boys отмечают в нынешнем году.

Легенда 90-х Backstreet Boys выпустила новый клип к 25-летию группы

Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)

Известно, что летом 2018 года группа отправилась в тур Backstreet Boys: Larger Than Life.

Отметим, что композиция Chances войдет в будущий 10-й студийный альбом группы, который будет называться DNA и выйдет в свет 25 января 2019 года. Backstreet Boys также отправятся в большой мировой тур в поддержку альбома, начиная с мая 2019 года. 

Легенда 90-х Backstreet Boys выпустила новый клип к 25-летию группы

Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)

Коллектив был создан в  1993 году в городе Орландо. Начиная с одноименного дебютного альбома 1996 года, группа продала около 130 миллионов экземпляров своих пластинок. 

Напомним, Ирина Билык выпустила клип в стиле шансон о загадочном Леониде.

Ранее Наталья Могилевская представила клип, посвященный Кузьме.

Мы также сообщали, что "Время и Стекло" представили новый качающий трек и lyric video.

Видео: РБК-Украина

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