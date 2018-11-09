Легенда 90-х Backstreet Boys выпустила новый клип к 25-летию группы

Видео: Backstreet Boys - Chances (youtube.com/Backstreet Boys)

Знаменитая американская группа Backstreet Boys, которая была безумно популярна в 90-е, выпустила новый клип на композицию Chances.

Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале группы. За несколько часов он успел набрать почти четверть миллиона просмотров.

Chances стал вторым клипом бойз-бенда за последние пять лет. Предположительно, поводом для его выпуска послужил 25-летний юбилей, который Backstreet Boys отмечают в нынешнем году.

Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)

Известно, что летом 2018 года группа отправилась в тур Backstreet Boys: Larger Than Life.

Отметим, что композиция Chances войдет в будущий 10-й студийный альбом группы, который будет называться DNA и выйдет в свет 25 января 2019 года. Backstreet Boys также отправятся в большой мировой тур в поддержку альбома, начиная с мая 2019 года.

Фото: Backstreet Boys (instagram.com/backstreetboys)

Коллектив был создан в 1993 году в городе Орландо. Начиная с одноименного дебютного альбома 1996 года, группа продала около 130 миллионов экземпляров своих пластинок.

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Видео: РБК-Украина