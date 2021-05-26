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Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая впервые показала фото с возлюбленным

Автор: Lite

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая не так давно призналась, что в отношениях, впервые показала совместное фото со своим избранником.

Романтическим кадром из Дубая актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Дарья с бойфрендом посетила океанариум, где и сделала фотографию с любимым. Однако пока что артистка предпочитает не раскрывать личность и лицо мужчины, поэтому на снимке он запечатлен спиной к камере.

Для прогулки Петрожицкая выбрала белое летнее платье с открытыми плечами.

Дарья Петрожицкая очаровала романтическим кадром со своим бойфрендом (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Поклонники порадовались за девушку и отметили, что она выглядит очень счастливой.

  • Такие красивые
  • Неподдельное счастье в этих глазах
  • Самые искренние эмоции
  • Ой, яка щаслива, раді за тебе
  • Милашки
  • Любимые
  • Хорошего вам отдыха
  • Ой, ну такие красивые
  • Мило очень
  • Дашуля ти бомба
  • Неперевершено
  • Правильно робиш, Дашуня, щастя любить тишу
  • Провокаторша
  • Вау, это очень круто

Отметим, что в апреле Дарья Петрожицкая рассказала о личной жизни. Актриса призналась, что встретила любимого после завершения съемок второго сезона сериала "Папик", при этом он не знал, что она звезда популярного шоу. По словам девушки, она уже давно не испытывала таких эмоций и гармонии.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о распаде семьи.

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