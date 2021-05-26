Зірка "Папіка" Дар'я Петрожицька вперше показала фото з коханим

Дар'я з бойфрендом відвідала океанаріум, де і зробила фотографію з коханим. Однак поки що артистка вважає за краще не розкривати особистість і обличчя чоловіка, тому на знімку він зображений спиною до камери.

Для прогулянки Петрожицька вибрала біле літнє плаття з відкритими плечима.

Дар'я Петрожицька зачарувала романтичним кадром зі своїм бойфрендом (фото: instagram.com/petrozhitskaya)

Шанувальники пораділи за дівчину і відзначили, що вона виглядає дуже щасливою.

Такі красиві

Непідробне щастя в цих очах

Найщиріші емоції

Ой, яка щаслива, раді за тебе

Красунька

Кохані

Гарного Вам відпочинку

Ой, ну такі красиві

Мило дуже

Дашуля ти бомба

Неперевершено

Правильно робиш, Дашуня, щастя любить тишу

Провокаторша

Вау, це дуже круто

Відзначимо, що в квітні Дар'я Петрожицька розповіла про особисте життя. Актриса зізналася, що зустріла коханого після завершення зйомок другого сезону серіалу "Папік", при цьому він не знав, що вона зірка популярного шоу. За словами дівчини, вона вже давно не відчувала таких емоцій і гармонії.