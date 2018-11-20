"Золотой глобус" Мэрилин Монро ушел с аукциона за рекордно высокую сумму

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что помимо "Золотого глобуса" был продан ее автомобиль, водительские права и первый Playboy с актрисой

Известная американская актриса и модель, секс-символ двух столетий Мэрилин Монро до сих пор является объектом обожания со стороны коллекционеров. Недавно на аукционе Julien's Auctions продали награду "Золотой глобус", которую Мэрилин получила в 1961 году. Она ушла с молотка за рекордно высокую стоимость, пишет Reuters.

Сообщается, что статуэтка была продана за 250 тысяч долларов и эта сумма стала рекордной за данный экземпляр награды. В аукционном доме отмечают, что это не единственная личная вещь актрисы, которая ушла с молотка на этих выходных. Впервые был продан черный автомобиль актрисы Ford Thunderbird 1956 года выпуска с откидным верхом. Машина ушла с молотка за 490 тысяч долларов.

Также на торгах продали водительские права Монро в штате Коннектикут, выданные в 1957 году (10 тысяч долларов), серьги из горного хрусталя (10,2 тысяч долл.), экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке и с автографом владельца издания Хью Хефнера (32 тысячи). А черная блузка из сатина, в которой Монро выступила на пресс-конференции в аэропорту Лос-Анджелеса в 1956 году, ушла с молотка почти на 44 тысячи долларов.

Напомним, что ранее была названа самая сексуальная киногероиня всех времен.

До этого мы рассказывали, что недавно был продан последний особняк Мэрилин Монро.

Видео: (video.rbc.ua)