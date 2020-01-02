У золотистому міні: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольте

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель поділилася відвертим фото

Наомі Кемпбелл обожнює яскраві молодіжні образи, незважаючи на те, що в травні цього року їй виповниться 50 років. Для численних світських виходів зірка підбирає максимально відверті вбрання. Для новорічного поста вона вибрала кадр з фотосесії Стівена Майзеля. Темношкіра красуня лежить на асфальті в компанії хлопців. На ній зодягнене олотисте міні-плаття в пайєтках з глибоким декольте, чорні колготки і численні намиста і ланцюжки з браслетами. Яскравий макіяж, пряме довге волосся, вишуканий манікюр - Наомі, як завжди, просто бездоганна!

Наомі привітала усіх з Новим роком (фото: instagram.com/naomi)

«Вібрації Нового року... Зустрінемося всі в 2020-му році», - написала красуня. Шанувальники засипали її поздоровленнями, також компліментами. Багато хто був у захваті від квітучого вигляду культової моделі і відзначив її вічну молодість і красу. «Королева», «чудова», «перша» - пишуть вони.

Наомі до лиця відверті вбрання (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, Наомі підкорює подіуми вже більше 30-ти років. Вона, мабуть, найбільш затребувана модель з покоління 90-х, яка до сих пір підписує контракти, регулярно бере участь в показах, а також знімається для численних глянцевих видань. Найчастіше - в максимально відвертих образах, які допомагають продемонструвати ідеальне точене тіло моделі.

Модель все така ж гарна (фото: instagram.com/naomi)

Нещодавно Наомі показала кілька кадрів з показу Valentino. По подіуму вона пройшлася в розкішній чорній сукні з пишною атласною спідницею і напівпрозорим верхом, зшитим з шифону. Так що, не дивлячись на продуманий до останньої деталі образ, всю увагу на себе взяли голі груди супермоделі. «Що це був за рік ... Вдячна за всі речі, які приніс цей рік ...», - написала зворушена зірка.