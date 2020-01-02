ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У золотистому міні: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2020 - 21:28
У золотистому міні: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольте
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель поділилася відвертим фото

Наомі Кемпбелл обожнює яскраві молодіжні образи, незважаючи на те, що в травні цього року їй виповниться 50 років. Для численних світських виходів зірка підбирає максимально відверті вбрання. Для новорічного поста вона вибрала кадр з фотосесії Стівена Майзеля. Темношкіра красуня лежить на асфальті в компанії хлопців. На ній зодягнене олотисте міні-плаття в пайєтках з глибоким декольте, чорні колготки і численні намиста і ланцюжки з браслетами. Яскравий макіяж, пряме довге волосся, вишуканий манікюр - Наомі, як завжди, просто бездоганна!

У золотистому міні: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольтеНаомі привітала усіх з Новим роком (фото: instagram.com/naomi)

«Вібрації Нового року... Зустрінемося всі в 2020-му році», - написала красуня. Шанувальники засипали її поздоровленнями, також компліментами. Багато хто був у захваті від квітучого вигляду культової моделі і відзначив її вічну молодість і красу. «Королева», «чудова», «перша» - пишуть вони.

У золотистому міні: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольте

Наомі до лиця відверті вбрання (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, Наомі підкорює подіуми вже більше 30-ти років. Вона, мабуть, найбільш затребувана модель з покоління 90-х, яка до сих пір підписує контракти, регулярно бере участь в показах, а також знімається для численних глянцевих видань. Найчастіше - в максимально відвертих образах, які допомагають продемонструвати ідеальне точене тіло моделі.

У золотистому міні: 49-річна Наомі Кемпбелл блиснула стрункими ногами і відвертим декольтеМодель все така ж гарна (фото: instagram.com/naomi)

Нещодавно Наомі показала кілька кадрів з показу Valentino. По подіуму вона пройшлася в розкішній чорній сукні з пишною атласною спідницею і напівпрозорим верхом, зшитим з шифону. Так що, не дивлячись на продуманий до останньої деталі образ, всю увагу на себе взяли голі груди супермоделі. «Що це був за рік ... Вдячна за всі речі, які приніс цей рік ...», - написала зворушена зірка.

В бікіні і обіймах коханого: Алессандра Амброссіо показала жаркі кадри з відпочинку Дуже мило! Ешлі Грем опублікувала фото свого темношкірого малюка
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся