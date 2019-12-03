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Только хорошеет: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала совершенную фигуру в «голом» платье

Lite » Мода 03.12.2019 - 22:35
Только хорошеет: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала совершенную фигуру в «голом» платье
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель получила титул «Модная икона»

Наоми Кэмпбелл, которая в этом году отметила 33-летие модельной карьеры, продолжает получать титулы и звания. В этот раз звезда стала триумфатором The Fashion Awards. Она стала обладательницей звания 2019 Fashion Icon Award. Мероприятие, которое проходило в лондонском Альберт-холле, собрало массу знаменитостей. Здесь были Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Рианна, которая была в числе номинантов за свои успехи в фешн-мире, Ирина Шейк, пришедшая поддержать Рикардо Тиши, Николь Шерзингер и многие другие. Но Наоми, как всегда, сумела выделиться.

Только хорошеет: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала совершенную фигуру в «голом» платьеНаоми выглядела просто роскошно! (фото: instagram.com/naomi)

Черная пантера блистала на красной ковровой дорожке в очередном откровенном наряде: полупрозрачном черном платье с серебристыми цветочными узорами по всему периметру и россыпями блестящих камней. Закрытое на груди, без рукавов, с небольшим шлейфом, оно выглядело торжественно и стильно. При этом платье идеально подчеркивало совершенное тело 49-летней звезды, в который раз доказывая, что упорный труд в фитнес-студиях и спортзалах не прошел для Наоми даром.

Только хорошеет: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала совершенную фигуру в «голом» платьеНаоми любит "голые" платья (фото: instagram.com/naomi)

Дополнили образ серебристые босоножки, украшения с бриллиантами, а также выразительный макияж и роскошная укладка. Выглядит модель невероятно молодо, что и отметили многие пользователи сети.

Только хорошеет: 49-летняя Наоми Кэмпбелл показала совершенную фигуру в «голом» платьеМодель на мероприятии (фото: instagram.com/naomi)

К слову, в одном из недавних интервью Наоми призналась, что не только не стесняется своего возраста, но даже наоборот – ждет с нетерпением следующего года, когда ей исполнится 50. Эту дату она планирует встретить в кругу самых родных и близких людей, с теми, кто был рядом в счастливые и трудные минуты. Также она призналась, что сейчас ее сердце несвободно. Как оказалось, Кэмпбелл влюблена и очень счастлива. Но кто ее избранник, решила пока не рассказывать.

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