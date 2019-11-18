Она не меняется! 49-летняя Наоми Кэмпбелл восхитила красотой и молодостью в новой съемке

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Легендарная модель снялась для Guardian Weekend

Наоми Кэмпбелл – одна из главных супермоделей 90-х. И, пожалуй, ей единственной из плеяды знаменитых красоток тех времен, включая Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту и Клаудию Шиффер, удалось остаться невероятно востребованной в профессии. Она до сих пор ходит по подиуму, участвуя в лучших показах, снимается для рекламных кампаний и дает интеврью многочисленным изданиям. Что не удивительно: выглядит Наоми по-прежнему роскошно, а громкое имя звезды только играет на руку брендам и журналам.

Наоми в новой съемке (фото: instagram.com/naomi)

Одно из последних изданий, который украсила Наоми, – Guardian Weekend. В фотосессии к выпуску Кэмпбелл примерила массу стильных нарядов: костюм из денима, который дополнила белой рубашкой и массивными черными ботинками, классическую розовую женственную блузу, золотистое платье, экстравагантные дизайнерские наряды… В каждом из них Наоми смотрелась свежо и стильно.

Наоми в новой съемке (instagram.com/guardianweekend)

Также Наоми дала откровенное интервью, где рассказала не только о карьере и трудностях, с которыми ей, как темнокожей модели, довелось столкнуться, а и о личной жизни. Оказывается, сердце ее несвободно и она сейчас влюблена и счастлива. Правда, модель не стала признаваться, в кого. Но это, по ее словам, "чертовски интригующе". Наоми поделилась важным открытием для себя, на которое у нее ушли годы. "Вы должны сначала принять и полюбить себя, а не искать этой любви в ком-то другом. И тогда все придет", – разоткровенничалась звезда.

Не верится, что Наоми скоро 50 (instagram.com/guardianweekend)

Также она рассказала, как относится к своему возрасту. Тот факт, что в будущем году супермодели исполнится 50, как оказалось, совершенно не смущает нестареющую красотку. К своему возрасту она относится весьма оптимистично и даже, по ее словам, с нетерпением ждет этот день. Наоми мечтает отметить юбилей в кругу родных и близких, с теми, кто был рядом в счастливые и трудные минуты.