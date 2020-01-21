Знаменитый детский ансамбль "Свiтанок" отпраздновал свой 65-летний юбилей звездным концертом

Самый известный детский коллектив столицы — народный художественный ансамбль песни и танца "Свiтанок" отметил свой 65-летний юбилей. Концерт с участием своих знаменитых выпускников — примы Баденского государственного театра (Германия) Ульяны Алексюк, актрисы театра и кино Екатерины Кистень, артистов балета Национального хора Украины им. Григория Веревки прошел в Большом зале Национальной музыкальной академии имени Чайковского.

С момента создания в 1954 году при киевском Доме Пионеров “Свiтанок” открыл путь к творчеству более чем 20 тысячам выпускников. Среди которых такие звезды эстрады как Анна Седакова, Наталья Жижченко (ОНУКА), Арина Домски, Ольга Нестеренко, солистка группы «Врода». А также артисты хора имени Григория Веревки, ансамбля танца имени Павла Вирского, Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины, фольклорного балета «Калина», академического ансамбля Национальной гвардии Украина, балета "Терен" Национальной филармонии Украины и др.

"Ансамбль "Свiтанок" дает возможность побывать в самых невероятных местах. Хоть ты и маленький, но выступаешь на стадионе во время Олимпийских игр. И выходишь на сцену вместе с Софией Ротару и Ириной Билык. Это чудо для ребенка и тот “чип”, который заложен в нас, независимо от того, сколько нам лет и какой профессией мы занимаемся”, — сказала в своем выступлении актриса театра и кино Екатерина Кистень.

“Это тот случай, когда в последний момент покупаешь билеты и летишь на два дня, чтобы отпраздновать юбилей моего родного и такого любимого ансамбля. "Свiтанок — лучшие воспоминания моего детства”, — отметила Ульяна Алексюк, исполнившая на юбилейном концерте арию Джульетты из оперы Шарля Гуно “Ромео и Джульетта”.

Украинская актриса театра и кино Екатерина Кистень (фото: пресс-служба)

Художественный руководитель ансамбля Галина Гринчук по завершению концерта высказывания искренние слова благодарности всем артистам, которые принимали участие в концерте, и публике, которая поразила своими эмоциями: “Это была одна семья! Если считать руководителей ансамбля родителями, то нет большей радости для нас, чем наши дети-выпускники. Мы гордимся вами —взрослыми и маленькими, такими талантливыми, такими искренними и успешными! Спасибо всем, кто присоединился к Празднование 65-летнего семейного юбилея ансамбля “Світанок! ".

"Свiтанок" — единственный ансамбль, соединяющий вокальное искусство, хореографию, живую оркестровую музыку, что дает ему право представлять Украину в Международном совете организаций фольклорных фестивалей и народных искусств (CIOFF) при UNESCO.