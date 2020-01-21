Найвідоміший дитячий ансамбль "Світанок" відзначив свій 65-річний ювілей зірковим концертом

Найвідоміший дитячий колектив столиці — народний і заслужений вокально-хореографічний ансамбль "Світанок" 19 січня відзначив свій 65-річний ювілей. Концерт, за участі своїх знаних випускників — прими Баденського державного театру (Німеччина) Уляни Алексюк, актриси театру і кіно Катерини Кістень, артистів балету Національного хору України імені Григорія Верьовки відбувся у Великому залі Національної музичної академії імені Чайковського.

З моменту створення у 1954 році при київському Будинку Піонерів "Світанок" відкрив шлях до творчості понад 20 тисячам випускників. Серед яких такі зірки естради як: Анна Сєдакова, Наталя Жижченко (ОНУКА), Аріна Домскі, Ольга Нестеренко, солістка групи «Врода». А також артисти хору імені Григорія Верьовки, ансамблю танцю імені Павла Вірського, Державного естрадно-симфонічного оркестру України, фольклорного балету «Калина », академічного ансамблю Національної гвардії України, балету" Терен "Національної філармонії України та ін.

"Ансамбль "Свiтанок" дає можливість побувати в найнеймовірніших місцях. Хоч ти і маленький, але виступаєш на стадіоні під час Олімпійських ігор. І виходиш на сцену разом з Софією Ротару і Іриною Білик. Це чудо для дитини і той "чіп", який закладений в нас, незалежно від того, скільки нам років і якою професією ми займаємося ", — сказала в своєму виступі Катерина Кістень .

. "Це той випадок, коли в останній момент купуєш квитки і летиш на два дні, щоб відсвяткувати ювілей мого рідного і такого улюбленого ансамблю. "Світанок — кращі спогади мого дитинства", — зазначила Уляна Алексюк, яка виконала на ювілейному концерті арію Джульєтти з опери Шарля Гуно "Ромео і Джульєтта".

Українська акторка театру і кіно Катерина Кістень (фото: прес-служба)

Художній керівник ансамблю Галина Гринчук по завершенню концерту висловила щирі слова подяки усім артистам, які брали участь в концерті та публіці, котра вразила своїми емоціями: «Це була одна родина! Якщо вважати керівників ансамблю батьками, то немає більшої втіхи для нас, аніж наші діти-випускники. Ми пишаємося вами — дорослими і малими, такими талановитими, такими щирими та успішними! Дякуємо всім, хто долучився до святкування 65-літнього родинного ювілею ансамблю «Світанок»!»

"Свiтанок" — єдиний ансамбль, що поєднує вокальне мистецтво, хореографію, живу оркестрову музику і народні інструменти. Це дає йому право представляти Україну в Міжнародній раді організацій фольклорних фестивалів і народних мистецтв (CIOFF) при UNESCO.