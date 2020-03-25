Я не знала, что способна на такое! 62-летняя Шэрон Стоун открыла на карантине новые таланты

Шэрон Стоун – одна их самых знаменитых голливудских актрис – во время карантина не скучает. 62-летняя звезда в который раз доказала, что талантливый человек талантлив во всем. Так, неугомонная звезда решила попробовать себя в роли художницы. Первую свою картину она показала подписчикам, добавив текст: «Закончила мою первую картину. Это очень успокаивает» и пару хэштегов о карантине. Шэрон решила изобразить розовые цветы, которые получились очень реалистичными.

Шэрон учится рисовать (видео: instagram.com/sharonstone)

В описании Стоун отметила, что дома легко открыть в себе новые таланты. «Я закончила мою картину. Я в таком восторге! Ты можешь делать то, что никогда не делал! Вау! Это, в общем-то выглядит, как нечто… Это мой маленький шаг к изучению нового. Надеюсь, вы делаете что-то интересное. И надеюсь, вы в безопасности».

Выглядит звезда умиротворенной и счастливой. А к тому же – стройной и стильной. Для домашнего времяпрепровождения она выбрала яркий объемный свитер с разноцветным принтом. Волосы Шэрон собрала в высокий пучок, что сделало лук еще более молодежным. Не обошлось и без легкого макияжа.

Звезда не устет удивлять (фото: instagram.com/sharonstone)

Поклонники оценили как внешний вид вечно молодой звезды, так и ее таланты. «Восхитительно», – не удержалась давняя подруга Шэрон, супермодель Наоми Кэмпбелл. «Прекрасная работа, Шэрон», «Мне очень нравится!», «Вау», – восхищаются фолловеры.

Напомним, Шэрон Стоун ведет весьма активный образ жизни. Она любит появляться на светских событиях, а затем демонстрировать свои образы в личном микроблоге. Также звезда часто участвует в съемках для глянцевых журналов. Одна из недавних работ Шэрон – для знаментого глянцевого журнала Harper's Bazaar. В фотосессии знаменитость предстала в соблазнительных образах и вечерних кутюрных нарядах. Компанию ей составил молодой актер, модель и ресторатор – 35-летний Адам Сенн.