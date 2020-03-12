В дерзких нарядах и в объятиях молодого парня: 62-летняя Шэрон Стоун блистает в откровенной съемке для Harper's Bazaar

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Актриса украсила новую обложку

Шэрон Стоун стала героиней нового номера Harper's Bazaar Индия. Актриса, которой 10-го марта исполнилось 62 года, решила в который раз доказать, что годы над ней не властны. Актриса предстала в довольно откровенных образах. А компанию ей составил молодой актер, модель и ресторатор – 35-летний Адам Сенн.

Новая съемка Шэрон (фото: instagram.com/bazaarindia)

Глянец выложил в сеть несколько роликов со съемок, оформленных как диджитал-обложки. Таким образом, к слову, Стоун удалось избежать разговоров о том, что ее цветущий внешний вид – это результат фотошопа. На всех видео она выглядит невероятно молодой и сияющей, буквально излучая счастье и позитив.

Глянец сделал несколько обложек (видео: instagram.com/bazaarindia)

Актриса примерила много необычных нарядов, включая вечернее платье в пайетках, роскошные кутюрные, а также довольно дерзкие. На одной обложке она появилась в черном платье с глубоким декольте, к которому ей подобрали роскошное колье с бриллиантами. На другой звезда сидит сверху на машине, демонстрируя свое стройное тело. Еще на двух она позирует в компании молодого парня: они увлеченно разговаривают на заправке, а также обнимаются, сидя на мотоцикле. В черно-белом платье с пышными оборками, полупрозрачных гольфах, с оголенными бедрами, Стоун выглядит просто обворожительно.

"Впервые в истории неподражаемая Шэрон Стоун (@sharonstone) украсила обложку индийского выпуска... Шэрон не уважает норму. От ее новаторских ролей в кино до ее решительной пропаганды проблем, близких ее сердцу, она бросала вызов статус-кво на протяжении десятилетий. Она рассказывает Сонам К. Ахаджа (@sonamkapoor) о славе, феминизме и поиске любви в Интернете", – написали на странице известного глянца.

Шэрон выглядит молодой и счастливой (видео: instagram.com/bazaarindia)

Шэрон поделилась новой съемкой на своей странице в Instagram, поблагодарив всех причастных к фотосессии и интервью. Адам также остался в восторге от работы с культовой актрисой. Он сделал пост в собственном микроблоге, написав: "С прекрасной @sharonstone для живой обложки @bazaarindia. Какое удивительное время, такой блестящий талант, который излучает эта красивая женщина. Большое спасибо".