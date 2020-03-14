Злата Оневич неожиданно сменила имидж: поклонники в восторге

С приходом весны многим захотелось какого-то обновления во внешности - и звезды не исключение. Так, новой стрижкой и цветом волос уже поразила поклонников певица Алина Гросу. Ее примеру последовала и Злата Огневич, которая ранее уже сменила имидж и перекрасилась из брюнетки в блондинку. Теперь же артистка пошла на еще более радикальное изменение!

Злата опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором она сидит за клавишными и исполняет новую песню, которую для нее написала Jerry Heil. Однако внимание фанатов привлек не столько трек, сколько новый образ певицы. Исполнительница решилась обрезать свои роскошные локоны и сделала стрижку каре.

"Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня

Конкурс триває! Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil Хотіли б почути наш дует на неї?))))" - прокомментировала ролик Огневич.

Видео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Подписчики артистки тут же принялись обсуждать изменения в ее внешности - большинству новая прическа Златы очень понравилась и они отметили, что с ней она выглядит, будто юная девчонка.

Новая причёска – и Вы совсем-совсем подросток. Юная и свежая

Новые изменения и снова огонь

Ух....исполнение прям жир

Дуже красива. І стрижка дуже підходить. Нових звершень

Уже с каре! Очень красиво

Вау ! Вам дуже підходить каре

Ти красуня

Гарна зачіска! Чудове виконання пісні

Златик!!! Ты постриглась? Так неожиданно ! Тебе очень к лицу!

Вау! Дуже крута зачіска! Неймовірно личить

Новий образ Вам дуже пасує

Невероятная красотка! Такая милая, нежная! Куколка!

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о "романе" с лидером группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.