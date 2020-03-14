Злата Оневич несподівано змінила імідж: шанувальники в захваті

З приходом весни багатьом захотілося якогось оновлення в зовнішності - і зірки не виняток. Так, новою стрижкою і кольором волосся вже вразила шанувальників співачка Аліна Гросу. Її приклад наслідувала і Злата Огневич, яка раніше вже змінила імідж і перефарбувалася із брюнетки в блондинку. Тепер же артистка пішла на ще більш радикальну зміну!

Злата опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона сидить за клавішними і виконує нову пісню, яку для неї написала Jerry Heil. Однак привернув увагу фанатів не стільки трек, скільки новий образ співачки. Виконавиця зважилася обрізати свої розкішні локони і зробила стрижку каре.

"Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня

Конкурс триває! Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil Хотіли б почути наш дує на неї?))))" - прокоментувала ролик Огневич.

Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Підписники артистки тут же почали обговорювати зміни в її зовнішності - більшості нова зачіска Злати дуже сподобалася і вони зазначили, що з нею вона виглядає, ніби юна дівчина.

Нова зачіска – і Ви зовсім-зовсім підліток. Юна і свіжа

Нові зміни і знову вогонь

Ух....виконання прям жир

Дуже красива. І стрижка дуже підходить. Нових звершень

Вже з каре! Дуже красиво

Вау ! Вам дуже підходить каре

Ти красуня

Гарна зачіска! Чудове виконання пісні

Златик!!! Ти постриглась? Так несподівано ! Тобі дуже до лиця!

Вау! Дуже крута зачіска! Неймовірно личить

Новий образ Вам дуже пасує

Неймовірна красуня! Така мила, ніжна! Лялечка!

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про "роман" з лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.