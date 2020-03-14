Злата Оневич несподівано змінила імідж: шанувальники в захваті

Співачка вразила фанатів новою зачіскою
З приходом весни багатьом захотілося якогось оновлення в зовнішності - і зірки не виняток. Так, новою стрижкою і кольором волосся вже вразила шанувальників співачка Аліна Гросу. Її приклад наслідувала і Злата Огневич, яка раніше вже змінила імідж і перефарбувалася із брюнетки в блондинку. Тепер же артистка пішла на ще більш радикальну зміну!
Злата опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, на якому вона сидить за клавішними і виконує нову пісню, яку для неї написала Jerry Heil. Однак привернув увагу фанатів не стільки трек, скільки новий образ співачки. Виконавиця зважилася обрізати свої розкішні локони і зробила стрижку каре.
"Дівчата, у минулих постах, я оголошувала конкурс на відео до пісні #Богиня
Конкурс триває! Цю пісню для мене створила надзвичайно талановита @thejerryheil Хотіли б почути наш дує на неї?))))" - прокоментувала ролик Огневич.
Відео: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Підписники артистки тут же почали обговорювати зміни в її зовнішності - більшості нова зачіска Злати дуже сподобалася і вони зазначили, що з нею вона виглядає, ніби юна дівчина.
Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)
Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про "роман" з лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.