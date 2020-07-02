Злата Огневич похитила и раздела парня в провокационном клипе "Гола правда"

Украинская певица Злата Огневич презентовала финальный эпизод трилогии «История моей любви» под названием «Гола правда». Отметим, что экстремальный клип был снят совсем в новом для артистки формате. Специально для этого клипа исполнительнице пришлось научиться водить машину, а также сесть на специальную диету.

«Для съемок клипа мне пришлось научиться водить автомобиль, так как в автошколе я не училась. Ездила с водителем по ночному Киеву, потихоньку привыкала к авто. Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем – это все я, никаких каскадеров мы не привлекали. Во время съемок случилась достаточно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не разбила свой автомобиль», - поделилась певица.

«Гола правда» - это история про художницу Злату Огневич, которая похитила парня и рисует его психологический портрет. Парень с легкостью относится к девушкам и ни о чем не заморачивается. Артистка хочет, чтобы каждая девушка смогла перенять его легкость.

«Чудо состоит в том, что нужно легко относиться к жизни, играя, даже когда возникают сложные ситуации, не забывая про чувство юмора. Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне придет в голову, а

потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной, и отпустила. Это такая комедийная история, думаю, много девушек увидят в этом клипе себя и возможно кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему, какой должна быть жизнь», - комментирует Огневич.

Злата Огневич выпустила пикантный клип "Гола правда" (фото: пресс-служба)

Съемки клипа «Гола правда» длились 4 дня. Режиссером работы стал Валерий Погонский (Val Gonskiy). Это уже вторая совместная работа, первая – видеоработа на трек «Беги» из трилогии «История моей любви».

«Мне так понравилось работать с Валерой, понравилось именно то, как он видит кадр, что мы решили продолжать снимать видео. И я думаю, что этот творческий тандем возник надолго», - говорит Злата.

Ранее Злата Огневич похвасталась упругим прессом в стильном total white образе.