Злата Огневич викрала і роздягла хлопця в провокаційному кліпі "Гола правда"

Українська співачка Злата Огневич презентувала фінальний епізод трилогії «Історія моєї любові» під назвою «Гола правда». Зазначимо, що екстремальний кліп був знятий у новому для артистки форматі. Спеціально для цього кліпу співачці довелося навчитися водити машину, а також сісти на спеціальну дієту.

«Для зйомок кліпу мені довелося навчитися водити автомобіль, так як в автошколі я не вчилася. Їздила з водієм по нічному Києву, потихеньку звикала до авто. Тому всі кадри, які ви побачите у кліпі за кермом – це все я, ніяких каскадерів ми не залучали. Під час зйомок трапилася досить аварійна ситуація, в одному кадрі я ледь не розбила свій автомобіль», - поділилася співачка.

«Гола правда» - це історія про художницю Злату Огневич, яка викрала хлопця і малює його психологічний портрет. Хлопець з легкістю ставиться до дівчат і ні про що не заморочується. Артистка хоче, щоб кожна дівчина змогла перейняти його легкість.

«Диво полягає в тому, що потрібно легко ставитися до життя, граючи, навіть коли виникають складні ситуації, не забуваючи про почуття гумору. Викрала на стоянці і привезла додому, робила з ним все, що мені прийде в голову, а потім награлася цим хлопцем, як він колись награвся мною, і відпустила. Це така комедійна історія, думаю, багато дівчат побачать в цьому кліпі себе і можливо хтось навіть вирішить викрасти хлопця, щоб показати, якою має бути життя», - коментує Огневич.

Злата Огневич випустила пікантний кліп "Гола правда" (фото: прес-служба)

Зйомки кліпу «Гола правда» тривали 4 дні. Режисером роботи став Валерій Погонский (Val Gonskiy). Це вже друга спільна робота, перша відеоробота на пісню «Тікай» з трилогії «Історія моєї любові».

«Мені так сподобалося працювати з Валерою, сподобалося саме те, як він бачить кадр, що ми вирішили продовжувати знімати відео. І я думаю, що цей творчий тандем виник надовго», - говорить Злата.

Раніше Злата Огневич похвалилася пружним пресом в стильному total white образі.