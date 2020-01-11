"Тулиться і дивиться в очі": Дантес розкрив зворушливу правду про Дорофєєву та свої страхи

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя і Володимир вирушили у відпустку

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес вирішили не відставати від колег і теж зібралися летіти у відпустку. Так, нещодавно співачка відверто розповіла про фобії і комплекси, а тепер прийшла черга її чоловіка зізнатися у своїх страхах. Володимир вирішив написати розгорнутий пост про гендерну рівноправність, де підняв тему аерофобії (страх літати), а також розповів, як себе веде в повітрі Надя.

Так, співачка і її чоловік коротали час в залі очікування. Надя вибрала для польоту зручний і об'ємний одяг – чорний спортивний костюм і кепку. Володимир вважав за краще надягти сорочку. Він розмістив на сторінці в Instagram фото з телефоном в руках і звернувся до шанувальників з важливим питанням.

"Ми летимо у відпустку. У Наді Дорофєєвої є місце і підлокітник, що відокремлює її від мого. Але фразою: "Хочу до тебе під крильце", вона відразу порушує кордони ряду наданого компанією Lufthansa. Як тільки починається турбулентність, вона на частку секунди раніше мене починає боятися і тулиться до мене, дивиться в очі і намагається знайти підтримку і розраду! А це постійне підтягування мого плеча до її подушки під шию. А адже я теж хочу під крильце! Але зріст і це дурне чоловіче ЕГО... не дозволяють це зробити. Я теж боюся, мені теж страшно, але постійно опиняюся другим у прояві страху і доводиться грати сміливість (в цьому я майстер, звичайно). Коротше, дівчатка, куди звертатися таким як я? Чоловікам, які хочуть боротися за рівноправність, але боялися сказати. Чоловікам, яким вистачить рівноправності хоча б на такому рівні", - написав він.

Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Підписники Вови стали навперебій давати йому поради і навіть "скористалися" для цих цілей рядками з нової пісні Дантеса "Тепер тобі 30".

Підтримувати одне одного. Пам'ятайте, разом ви сила

"Обняти і плакати" разом

Побільше б таких постів з подробицями про вас. Ну, там як проводите час і тд.

Ми завжди знали, що Надя в надійних і дбайливих руках! Навіть якщо їм теж трошки страшно. Любимо вас!

Красень. Тобі треба прийняти і змиритися. Тепер тобі тридцять

Обіймайтеся міцно і дружно разом бійтеся

Ох вже цей відвертий Дантес, промовляє вголос чоловічі страхи

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Нагадаємо, що Надя Дорофєєва влаштувала екскурсію по заміському будинку і похвалилася величезною гардеробною.